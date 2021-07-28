منظمة الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد دعمها لكل قرار يتخذ ويتماشى مع الدستور

وات -

أعلنت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن دعمها لكل قرار يتخذ ويتماشى مع الدستور، وذلك إثر اعلان رئيس الجمهورية عن اتخاذ جملة من القرارات عملا بالفصل 80 من الدستور، ومن أهمها تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام مشيشي.وعبرت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في بيان لها، عن الأمل في تغيير حقيقي وجذري لكل ما له صلة بما آلت إليه وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة من "تهميش في العشر سنوات الأخيرة ومن عدم تطبيق للقوانين والتشريعات التي تعنى بدمج هذه الفئة في الحياة العامة والسياسية".وطالبت المنظمة رئيس الجمهورية قيس سعيد، بتطبيق الفصل 48 من دستور تونس الذي يقضي بـ"حماية الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز"، معتبرة ان قضية الأشخاص ذوي الإعاقة ستبقى أولوية الدولة التونسية وفي منأى عن كل التجاذبات السياسية.وأشارت إلى أن لكل مواطن حامل لإعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الإندماج الكامل في المجتمع، مشددة على ضرورة اتخاذ الدولة لجميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.