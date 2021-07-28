   Om Kalthoum - حسيبك للزمان  

منوبة: حجز مسدس ناري وجهاز لاسلكلي وكمية من الكوكايين وايقاف 06 اشخاص في سيدي علي الحطاب بالمرناقية

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 12:06قراءة: 0 د, 46 ث
وات - تمكنت وحدات الحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بطبربة وفرقة مقاومة الاجرام ببن عروس، مساء امس الثلاثاء، من حجز مسدس ناري وجهاز لاسلكي وكمية من مخدر الكوكايين بمنطقة سيدي علي الحطاب بالمرناقية، وايقاف ثلاثة اشقاء، وفق ماأفاد به مصدر امني صحفية (وات)

كما تم في اطار نفس القضية ايقاف ثلاثة متهمين اخرين على علاقة بنفس القضية، صبيحة اليوم الاربعاء، كانوا اقتنوا كمية من الكوكايين من المتهمين السابق ذكرهم.


ياتي ذلك عقب بلوغ اعوان الامن معلومات حول حيازة شاب قادم من فرنسا منذ ايام لمسدس ناري، حيث تم بعد استشارة النيابة العمومية مداهمة منزله، وحجز السلاح الناري والجهاز اللاسلكي ومبلغ مالي بالعملة الصعبة، وفق نفس المصدر.

ويتواصل التحقيق مع الموقوفين الاشقاء في انتظار احالتهم على القضاء، وذلك بعد اعتراف احدهم بجلبه للمسدس ضمن اغراضه الخاصة عبر ميناء حلق الوادي وبتسهيل خاص من احد العاملين هناك من اقاربه، وذلك اثر عودته من فرنسا التي استقر بها بعد مغادرته الاراضي التونسية بصفة غير قانونية قبل 10 سنوات.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229912



En continu

Toutes les news

الأربعاء 28 جويلية 2021 | 18 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:12 19:31 16:15 12:33 05:22 03:39
39°
39°% 6:الرطــوبة
تونــس25°
6.69 كم/س
:الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
39°-2542°-2638°-2939°-2941°-29
  • Avoirs en devises
    20565,9

  • (27 juill)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,29850 DT        1$ =2,79630 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juill)   1140,2 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة