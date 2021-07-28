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القطب القضائي الاقتصادي: فتح عدد من الابحاث تخص حزبي "النهضة" وقلب تونس" وجمعية "عيش تونسي" وهيئات والخطوط التونسية

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 11:06قراءة: 1 د, 2 ث
وات - أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1 والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، اليوم الأربعاء، أن النيابة العمومية بالقطب انطلقت في الأسبوعين الأولين من شهر جويلية في البحث في عدد من الملفات من بينها ما يخص حزبي حركة النهضة وقلب تونس وجمعية عيش تونسي في علاقة تورطهم بما يعرف بعقود اللوبيينغ .

وأوضح الدالي في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التهمة الموجهة لهذين الحزبين والجمعية المذكورة تتمثل في "الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول أموال مجهولة المصدر لتمويل حملة انتخابية" مضيفا انه تم ايضا فتح بحث تحقيقي ضد هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وشركة الخطوط التونسية.


وفي ما يتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة بين الناطق باسم القطب القضائي انه تم في ذات الفترة، فتح بحث تحقيقي في شبهة التدليس ومسك واستعمال مدلس والحصول على منافع والاضرار بالإدارة على اثر ما ورد في تقرير الهيئة بخصوص البنك الفرنسي التونسي.

كما تم فتح بحث عدلي في شبهة سوء التصرف في أموال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الفترة التي ترأسها شوقي الطبيب.

وأضاف محسن الدالي أن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا بخصوص شبهة فساد في اقتناء محركات طائرات على إثر الملف الذي أحالته وزارة النقل على القضاء تبعا لتقرير التفقدية العامة بالوزارة مع الإشارة إلى أن التقرير يخص الفترة التي ترأس فيها إلياس المنكبي الخطوط التونسية.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 229906

Observateur  (Canada)  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 10h 57m |           
قطب قضائي مسيس و إلا باش تفسر عدم إدراج أحزاب أخرى تلقت أموال باهظة من الخارج كالدسنوري الحر و بشهادة رئيسته الزغراطة

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 10h 39m |           
بدأ التلغميج
أبحاث انطلقت منذ الاسبوعين الأولين بشهر جويلية. لماذا تتكلم عليهم الأن.
بما أنهم أبحاث، أين هي سرية الأيحاث و المتهم برئ حتى تثبت إدانته



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