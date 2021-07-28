جندوبة: اجلاء 12 عائلة من مساكنها بمنطقة فج حسين بغار الدماء بعد توسع دائرة حرائق غابية

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تم على اثر توسع دائرة الحرائق الغابية التي تشهدها منطقة فج حسين من معتمدية غار الدماء بولاية جندوبة، إجلاء 12 عائلة بعد أن تعرضت مساكنها للحرق وماشيتها للنفوق.وقدرت المساحة الجملية للحريق الذي اتى على غابات الصنوبر بمنطقتي الملة فج حسين ب1500هكتار كحصيلة أولوية، وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية عادل العبيدي ل(وات)واوضح العبيدي ان نيران الحريق الذي وصفه ب"الهائل" تسربت من جبل تكورنة التابع لولاية الكاف والذي لم تتمكن هياكل الحماية المدنية والإدارة العامة للغابات من اخماده رغم مرور ستة أيام عن اندلاعه.والى صباح اليوم الأربعاء، لم تتمكن المصالح المدنية بجندوبة والمعززة بطائرة إطفاء عسكرية وهياكل من الإدارة العامة للغابات وعدد هام من المواطنين المتطوعين واعوان ومعدات تابعة لولايات مجاورة اخرى من السيطرة على هذا الحريق الذي وصل الى محيط المعبر الحدودي بالجليل.