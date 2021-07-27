المنستير: بسبب تواجدها في مبنى يضم مقر "النهضة"، مقرات عدّة إدارات جهوية تسجل خسائر فادحة بعد اقتحامها وسرقة محتوياتها

وات -

تكررت مشاهد الأبواب التي خلعت أو كسرت والنوافذ والمكاتب المهشمة أو ما تبقى منها، والأوراق والملفات المبعثرة أو الممزقة أو المحروقة، وكوابل تجهيزات اقتلعت من جذورها، وما تبقي من تجهيزات إعلامية أو مكتبية، منذ الطابق الأول وإلى غاية الطابق الرابع، أين سمح لمراسلة "وات"، اليوم الثلاثاء، بمعاينتها، في حين لم يتسن معاينة بقية الطوابق لعمارة واقعة قرب ما يعرف بسوق ليبيا بالمنستير، تم استهدافها الأحد الماضي لكونها تضم مكاتب تابعة لحزب حركة النهضة.فقد طالت أعمال التخريب جميع مكاتب الإدارة الجهوية للعدل بالمنستير، التي تقع بالطابق الأوّل من هذه العمارة، ووقع نهب المعدات الإعلامية والمواد المكتبية وإضرام النار في بعض مكاتبها، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة التجهيزات والوسائل والمعدات بالإدارة الجهوية للعدل، عبد الوهاب بن الشيخ امحمد.وأضاف أنّ اللافتات المثبتة في واجهة مدخل العمارة، والتي تدل على وجود إدارات عمومية، على غرار الإدارة الجهوية للعدل والإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل والمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وكبار السن، جميعها وقع إزالتها، وبالتالي فإن المتظاهرين يوم 25 جويلية الجاري والمندسين، بدا لهم أن كامل العمارة تابعة لحزب حركة النهضة.وأوضح قائلا "بدأت أعمال التخريب من الطابق الأول،ّ ثم الطوابق الموالية، ومن يدخل إلى العمارة يلاحظ أنّ أقل أضرار سجلت في الطابقين التابعين لحركة النهضة، ولا نعرف لماذا"، مؤكدا أنّ الخسائر الكبيرة سجلت لديهم وفي الإدارات العمومية التي تقع في الطوابق التي تقع مباشرة أعلى إدارة العدل.واعتبر بن الشيخ أمحمد أنّه من المفروض أن يكون مقر أي حزب سياسي بعيدا عن مقر الإدارات العمومية ليقع تحييد الإدارات، مضيفا أنّه "لابّد لسلطة الإشراف من اتخاذ إجراءات سريعة لتغيير مقرات هذه الإدارات العمومية".وبدأت أعمال التخريب منذ عشية الأحد 25 جويلية الجاري، وكان هناك حضور أمني ووقع تفريق المتظاهرين، غير أنّهم عادوا في الليل، حسب بن الشيخ امحمد.من ناحيته، أوضح برهان محجوب، من الإدارة الجهوية للعدل بالمنستير، أنّه وقع اتلاف أرشيف الموظفين التابعين لمحاكم قضاء المنستير، مع خسارة معدات مكتبية وتجهيزات بما قيمته حوالي 800 ألف دينار وتقريبا ما يعادل قرابة 80 في المائة من قيمة الميزانية المخصصة لكلّ المحاكم بجهة المنستير والمهدية. ووقع قلع الأبواب والشبابيك والوحدات الصحية وكسر الأثاث وسرقة بعض الأبواب وسرقة 35 حاسوبا و3 آلات نسخ و23 آلة طباعة ونهب كامل محتويات مخزن الإدارة الجهوية للعدل.بدورها، تحدثت المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن بالمنستير، منية الدغموري بوزويتة، عن هول ما تعرضت له مقرات المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن بالطابقين الثاني والرابع. وتواصلت بمصلحة مؤسسات الطفولة بالطابق الثاني ألسنة النيران إلى غاية الأمس لتستكمل التهام ما تبقي من أرشيف الطفولة بالكامل، وهو "عمل كبير انجز منذ سنة 2014، ولا يمكن تعويضه".وأكدت بوزويتة أنّ "الضرر كبير" وأنّ "الوضعية كارثية"، معتبرة أن "الطفولة والمرأة لا يستحقان مثل هذا". ولاحظت أن قلع كلّ المكيّفات وسرقتها مع آلات التحكم وسرقة أكثر من 50 حاسوبا من المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وكبار السن، ونهب محتويات مخزنين فيهما معدات لمؤسسات الطفولة كانت ستوزع عليها، "جميعها يمكن تعويضها، إلاّ أرشيف الطفولة". وقالت إنّ أنّ كلّ الإداريين والأعوان في حالة انهيار نفسي، إذ وقع اتلاف كلّ ما لديهم وأنّهم في "وضع غير آمن".وعاينت المديرة الجهوية للتجهيز والإسكان التهيئة الترابية بالمنستير، اليوم الثلاثاء، الطابق الثاني، لتعلن وجوب إخلاء المقر وغلقه، باعتبار أنه مهدد بالسقوط، حسب منية الدغموري بوزويتة، التي أكدت أنّهم سيواصلون العمل حتى لو لم يكن لديهم مقر للعمل وسيحتفلون بعيد المرأة.وتعرضت مكاتب الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير هي الأخرى إلى إتلاف محتوياتها وسرقتها. واشتكت عفاف قرفال، محاسبة معتمدة مراقبة حسابات، أنّها هي الأخرى تضررت كثيرا ماديا، إذ أنّ الذين حاولوا خلع مقر مكتبها لم ينجحوا، فهدموا جزءا من الحائط الذي يفصل مكتبها عن المكتب المجاور لها، وهو لشركة إعلامية خاصة، ليسرقوا تجهيزات إعلامية والكراسي والمكيّف وكسروا المكاتب واتلفوا محتوياتها و"لحسن الحظ لم يقع اتلاف أوراق الحرفاء، وأمكنني بالتالي حفظ حقوق الناس، إذ لم يسلم سوى مكتبي".وتعذر على مراسلة "وات" معاينة أو تصوير أو الحصول على تصريحات بشأن الأضرار التي لحقت مقر حزب حركة النهضة بالطابقين الخامس والسادس، كما تم منعها من الصعود إلى مقر مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير، ولم يتسن لها الاتصال بمديره، غير أنّ شهود عيان أفادوا بأنه لم تسجل بالمقر أضرار تذكر.وتحوّلت أمس النيابة العمومية مع حاكم التحقيق وشرطة المنستير المدينة والفرقة العلمية الفنية للشرطة، إلى هذه العمارة، حيث تم رفع البصمات والقيام بالمعاينات اللازمة، ووقع فتح بحث في الموضوع، "إذ من الأكيد أنهّ هناك العديد من المندسين ومن أصحاب السوابق العدلية الذين استغلوا الظرف للسرقة والنهب"، وفق رئيس مصلحة التجهيزات والوسائل والمعدات بالإدارة الجهوية للعدل بالمنستير.