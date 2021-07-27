جمعية طلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين تدعو وزير الصحة الى تمكين طلبة الدكتوراه المعنيين بالتربصات الخارجية من التلقيح ضد كوفيد 19

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وجهت الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين، أمس الاثنين، مراسلة الى وزير الصحة بالنيابة من أجل التسريع بتمكين مجموعة من طلبة الدكتوراه المعنيين بالتربصات الخارجية البحثية بعنوان سنة 2020-2021 من التلقيح ضد كوفيد 19، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية، محمد حداد.وأضاف حداد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن قرابة 200 طالب دكتوراه اشترطت عليهم دول الاستضافة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمباشرة تربصاتهم التي من المفترض أن تنطلق في مفتتح شهر سبتمبر القادم.وطالب المتحدث بتوفير حصة استثنائية لتلقيح الطلبة المعنيين، لافتا الى أن مجموعة الطلبة يتوزعون الى طلبة بالسنوات الاولى والثانية والثالثة، مشيرا الى أنه لا يمكن بالنسبة للمسجلين بالسنة الثالثة من التعليم العالي تأجيل تربصاتهم.ودعا رئيس الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين وزير الصحة بالنيابة الى التدخل العاجل من أجل تمتيع هؤلاء الطلبة بصفة استثنائية من التلقيح المضاد لكورونا حماية لحقهم العلمي والبحثي وتجنبا لتعطل مصالحهم.