منوبة: غدا انطلاق عملية تطعيم أعوان النظافة والدفن ببلديات الجهة ضد وباء "كورونا"

وات -

تنطلق، صبيحة غد الاربعاء، بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بمنوبة، عملية تلقيح أعوان بلديات ولاية منوبة المكلفين بالنظافة وبدفن موتى "كورونا"، بعد إدراجهم ضمن الفئات ذات الاولوية لتطعيهم باللقاح ضد "كوفيد 19".وأوضحت المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، هاجر الميساوي، لـ(وات)، انها بصدد التنسيق مع رؤساء بلديات الجهة لمدها بالقائمات النهائية لأعوان النظافة والدفن، تمهيدا لتلقيهم اللقاح انطلاقا من يوم غد وعلى مدى يومين.واشارت، الى ان الادارة الجهوية للصحة جندت اطارها الطبي وشبه الطبي الضروري لتأمين هذه العماية، وتوفير كافة الامكانيات اللوجيتسية وفق البروتوكول الصحي المعمول به في الغرض.يذكر ان رؤساء البلديات بالجهة، كانوا قد طالبوا منذ أشهر بتلقيح اعوان النظافة واعوان دفن ضحايا وباء "كورونا"، نظرا لكونهم يواجهون خطر العدوى أكثر من غيرهم، على اعتبار تعاملهم المباشر مع الضحايا والنفايات التي قد تشكل خطرا كبيرا على حياتهم.