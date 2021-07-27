أولمبياد طوكيو: حصيلة دون المامول للرياضة التونسية في اليوم الخامس ..وكارم بن هنية يحمل الامال غدا

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لم يوفق الرياضيون التونسيون المشاركون في منافسات اليوم الخامس من أولمبياد طوكيو في تحقيق نتائج ايجابية وخرجوا من الأدوار الأولى للتصفيات في عدد من المنافسات .وبقي رصيد تونس في الالعاب عند ميداليتين ( واحدة ذهبية واخرى فضية .ففي رياضة رفع الأثقال خرجت الرباعة شيماء الرحموني في وزن 64 كلغ من المنافسة على المراكز الاولى عندما اكتفت برفع 91 كلغ فقط في الخطف، وارتكبت خطأ فنيا لـ"رفع" 110 كغ.أمّا في رياضة سباق الأشرعة، فقد حلّت الشقيقتان آية قزقز و سارة قزقز (16 عاما) في المركز 21 والأخير، ضمن تصفيات منافسات سباق الاشرعة زوجي سيدات ( اف ايكس ).في مسابقة الرمي فان علاء العثماني وألفة الشارني خرجا من الدور التمهيدي، لمنافسة (مسدس الهواء المضغوط 10 امتار فريق مختلط )، اثر حلولهما في المركز 19 والاخير ب561 نقطة.وخرج البطل الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي من منافسات سباق 800 متر سباحة حرة ولم يتمكن من الترشح الى الدور النهائي ،بعد ان اكتفى بالمركز العاشر في التصفيات العامة المؤهلة للدور النهائي لسباق 800 متر سباحة حرّة ضمن دورة الالعاب الاولمبية 2020 بعد أن أنهى المنافسة في المرتبة السادسة في مجموعته الرابعة وذلك بعد يومين من تحقيقه لانجاز تاريخي وفوزه بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر سباحة حرةويأمل الوفد الرياضي التونسي في أن تتحسن النتائج غدا الأربعاء، خصوصا في الرياضات الفردية، حيث ستخوض مصارعة الجيدو نهال الاندلسي (وزن اقل من 70 كلغ)المصنفة 34 عالميا غمار التصفيات عندما تلاقي السويدية انا بارنهولم المصنفة 12 في الدور 32 للمنافسات ، فيما يخوض الرباع التونسي كارم بن هنية بداية من الساعة 11 و50 دقيقة منافسات وزن 73 كلغ في رياضة رفع الاثقال وهو من ابرز المرشحين التونسيين للصعود على منصة التتويج الاولمبي في دورة طوكيو.كما يتضمن برنامج المشاركة التونسية غدا الاربعاء في اليوم السادس من الالعاب سباقات الاشرعة بداية من الساعة 6 و35 دقيقة حيث يدخل كل من رانيا الرحالي ومهدي الغربي المنافسة ( صنف مختلط) .ومن جهته سيجري المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة غدا الاربعاء انطلاقا من الساعة 3 و05 د مقابلته الثالثة ضمن المجموعة الثانية، لحساب الدور الاول، لمنافسات رياضة الكرة الطائرة، وذلك ضد المنتخب الامريكي في مهمة تبدو صعبة.وكان المنتخب التونسي قد انهزم في مقابلتيه الاوليين امام كل من البرازيل وفرنسا بنفس النتيجة (0-3).