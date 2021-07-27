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مالك الجزيري يبلغ الدور ثمن نهائي لبطولة سيغوفيا الإسبانية للتنس

Publié le Mardi 27 Juillet 2021 - 18:29قراءة: 0 د, 24 ث
وات - تأهل اللاعب التونسي مالك الجزيري يبلغ الدور ثمن نهائي لبطولة سيغوفيا الإسبانية للتنس المصنّف 287 عالميا، الى الدور ثمن النهائي لبطولة سيغوفيا الإسبانية للتنس، اثر فوزه اليوم الثلاثاء على الأمرريكي "جيسي أراغون" المصنف 296 عالميا بنتيجة 2 - 1 ( 7-6 و6-2 و6-1 .

وسيلاقي الجزيري في الدور المقبل الهولندي تيم فان رايتهوفن المصنف 290 عالميا، الذي تأهل بدوره للثمن النهائي على حساب السويسري مارك أندريا هيوسلر بنتيجة 2 - 1 تفاصيلها 6- 7 ، 7-6 ، 7-5.

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