لطفي حجي: الجزيرة لم تنوي نقل اي خطاب للمشيشي ولا نعرف حتى اين هو

قال رئيس مكتب قناة الجزيرة لطفي حجي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان الأمن عندما اقتحم مكتب قناة الجزيرة قال بان التحرك جاء وفق تعليمات.وأضاف لطفي حجي " لقد تم حجز الحواسيب الخاصة بالعاملين في القناة وهذا امر غير مقبول".ونفى لطفي حجي ما تردد عن الاتصال برئيس الحكومة المقال هشام المشيشي لنقل خطاب رافض للإقالة مضيفا " هذا نوع من الخيال العلمي ونحن لا نعرف اين كان المشيشي متواجد".