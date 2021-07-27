   Om Kalthoum - ذكريات  

لطفي حجي: الجزيرة لم تنوي نقل اي خطاب للمشيشي ولا نعرف حتى اين هو

Publié le Mardi 27 Juillet 2021 - 17:40قراءة: 0 د, 24 ث
قال رئيس مكتب قناة الجزيرة لطفي حجي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان الأمن عندما اقتحم مكتب قناة الجزيرة قال بان التحرك جاء وفق تعليمات.
وأضاف لطفي حجي " لقد تم حجز الحواسيب الخاصة بالعاملين في القناة وهذا امر غير مقبول".
ونفى لطفي حجي ما تردد عن الاتصال برئيس الحكومة المقال هشام المشيشي لنقل خطاب رافض للإقالة مضيفا " هذا نوع من الخيال العلمي ونحن لا نعرف اين كان المشيشي متواجد".




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