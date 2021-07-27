   Om Kalthoum - ذكريات  

مصنع الفولاذ يواصل توفير الاوكسيجين الطبي للفضاءات الاستشفائية مع اعتماد مزوّد ثان

Publié le Mardi 27 Juillet 2021 - 17:06قراءة: 0 د, 45 ث
وات - أفاد الرئيس المدير العام لمصنع الفولاذ المنتصب بمعتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت، منير مخلوف، اليوم الاثلاثاء، بأن وحدة انتاج الاوكسيجين تواصل توفير وإنتاج الاوكسيجين الطبي الموجه للفضاءات الاستشفائية بكامل البلاد وملتزمة بتعهداتها في انتاج 2500 لتر من الاوكسيجين السائل يوميا.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، انه وبالتنسيق مع اللجنة المكلفة بوزارة الصحة، دخل المزود الثاني للاوكسيجين الطبي المعتمد ببلادنا "ليند" على الخط، وتم تمكينه من 5000 لتر من الاوكسيجين السائل كل يومين، وذلك الى جانب المزود المعتمد "آرليكيد"، ليتكفلان، تحت اشراف المصالح المتداخلة، بتوزيع الاوكسيجين على بقية المؤسسات الصحية.


وأضاف الرئيس المدير العام لمصنع الفولاذ، ان ذات الوحدة، تواصل أيضا توفير ما قدره 40 قارورة اوكسيجين صناعي يوميا لفائدة الفضاءات الصناعية، بما يضمن تواصل الدورة الاقتصادية والإنتاجية لتلك المؤسسات وعدم تعطلها.

وأشار، في سياق متصل، الى ان المصنع بإمكانه انتاج وتعبئة ما يوازي الـ100 قارورة اوكسيجين مضغوط يوميا متى تم تعزيز الوحدة بيد عاملة إضافية، وفق تعبيره.

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