الاتحاد العام للفنانين التونسيين يدعو رئاسة الجمهورية الى اعلان الافق  السياسي للقرارات المتخذة واليات ضمان الحريات

دعا الاتحاد العام للفنانين التونسيين رئاسة الجمهورية الى "اعلان الافق السياسي للقرارات التي تم اتخاذها واليات ضمان الحريات العامة والفردية في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ تونس وصون حرية التعبير والتفكير "واوضح الاتحاد في بلاغ نشره امس الاثنين انه "يتابع بكل حذر وانتباه التطورات السياسية الحاصلة بالبلاد والتدابير الاستثنائية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ومساندته للحراك المجتمعي السلمي مثمنا "الدور المحوري للقوات الامنية والعسكرية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس وتفانيها في حماية الوطن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة " .كما دعا الاتحاد العام للفنانين التونسيين كافة منظوريه من الفنانين الى "عدم الانسياق وراء خطاب الحقد والتشفي والكراهية والتعبيرعن ارائهم ومواقفهم بما يليق بالفن واهله.