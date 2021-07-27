نقابة أطباء أسنان تونس تدعو جميع الأطراف والمنظمات للجلوس على طاولة الحوار والخروج ببرنامج إنقاذ واستراتجية واضحة للبلاد

دعت نقابة أطباء أسنان تونس اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف والمنظمات للجلوس على طاولة الحوار والخروج ببرنامج إنقاذ واستراتجية واضحة وناجعة للبلاد بالإعتماد على الكفاءات العليا الوطنية والأخذ بمشورة الهياكل القطاعية الفاعلة.وطالبت النقابة في بيان لها اليوم، جميع الفاعلين السياسيين في تونس إلى النأي بأنفسهم عن كل ما من شأنه أن يهدد السلم المجتمعي، إثر قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، فضلا عن إحكام منطق الحكمة والعقلانية في الظرف الدقيق الذي تعيشه البلاد التونسية على المستوى الاقتصادي المتعثر بالإضافة إلى الحالة الوبائية الخطيرة.وأضافت أن هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها البلاد، بغضّ النظر عن مدى دستورية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية من عدمها، كانت منتظرة، معتبرة أنها يجب أن تكون بداية لعهد جديد "تكتمل فيه ثورة الحرية والكرامة والمسار الديمقراطي مع علوية القانون والدستور".وشددت في ذات البيان، على أن تساهم هذه القرارت المتخذة في القطع مع أشكال تهميش الجهات وتعطل التنمية والإستثمار وانعدام الأفق.