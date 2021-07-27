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فرنسا تعبر عن املها في احترام دولة القانون في تونس والعودة في اقرب الاجال الى سير العمل العادي لمؤسسات الدولة

Publié le Mardi 27 Juillet 2021 - 09:48قراءة: 0 د, 27 ث
وات - اشارت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان لها الى أن فرنسا تتابع بكل اهتمام تطور الوضع السياسي في تونس وتعبر عن أملها في احترام دولة القانون والعودة في أقرب الآجال إلى سير العمل العادي  لمؤسسات الدولة التي يجب أن تركز جهودها على مجابهة الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعت فرنسا، في إطار كامل الاحترام للسيادة التونسية، كافة القوى السياسية لتجنب كافة أشكال العنف والحفاظ على المكتسبات  الديمقراطية للبلاد، مؤكدة وقوفها إلى جانب التونسيين أمام التحديات التي تواجهها البلاد وفق بيان اصدرته مساء امس الاثنين وزارة اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية .

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