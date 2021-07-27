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العاب طوكيو 2020 - رماية - علاء العثماني وألفة الشارني في المركز 19

Publié le Mardi 27 Juillet 2021 - 06:43قراءة: 0 د, 11 ث
وات - انهى الرّاميان التّونسيّان علاء العثماني وألفة الشارني مشاركتهما في الدور التمهيدي لمنافسة (مسدس الهواء المضغوط 10 امتار فريق مختلط ) ضمن دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 في المركز 19 بنتيجة 561 نقطة .ولم يتاهلا للدّور الموالي.

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