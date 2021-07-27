العاب طوكيو 2020 - رماية - علاء العثماني وألفة الشارني في المركز 19

وات - انهى الرّاميان التّونسيّان علاء العثماني وألفة الشارني مشاركتهما في الدور التمهيدي لمنافسة (مسدس الهواء المضغوط 10 امتار فريق مختلط ) ضمن دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 في المركز 19 بنتيجة 561 نقطة .ولم يتاهلا للدّور الموالي.



