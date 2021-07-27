اولمبياد طوكيو - الأشرعة - الثنائي آية قزقز و سارة قزقز في المركز 21

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انهى الثنائي آية قزقز و سارة قزقز أول السباقات ضمن تصفيات منافسات سباق الاشرعة زوجي سيدات ( اف ايكس ) ضمن الدورة الاولمبية 2020 فجر اليوم في طوكيو في المركز 21 والأخير.