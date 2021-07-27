اولمبياد طوكيو - رفع الأثقال : شيماء الرّحموني تخرج من التصفيات

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لم تتمكن الرباعة التونسية شيماء الرّحموني من الترشّح للدّور الموالي من منافسات رفع الاثقال في وزن 64 كغ ضمن دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو بعد إكتفائها برفع 91 كلغ فقط في الخطفوكانت الرحموني قد إرتكبت خطأ فنيا في المحاولة الأولى لل"رفع" ب 110 كغ و ألغيت نتيجتها بعد مراجعة الفيديو ولم تتوفق في المحاولتين المتبقيتين حسب ما افادت اللجنة الوطنية الاولمبية