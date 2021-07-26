حركة النهضة تنفي خبر تحجير السفر على الغنوشي ووضعه قيد الإقامة الجبرية

نفت حركة النهضة "كل ما يروّج من أخبار زائفة حول تحجير السفر على رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ووضعه في الإقامة الجبرية".وأكدت في بيان ورد على صفحتها الرسمية مساء اليوم الاثنين، أن "الغنوشي يعقد حاليا سلسلة من الإجتماعات".وتدوالت بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن منع الغنوشي من السفر.