نقابة الصحفيين تؤكد مساندتها لمطالب التونسيين وتحذر من المساس بمكاسب الثورة

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مساندتها المطلقة للمطالب المشروعة التي رفعها التونسيون خلال تحركاتهم الاحتجاجية في مختلف الولايات يوم عيد الجمهورية، على خلفية تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية، والناتجة عن فشل منظومة الحكم برمته، محذرة من المساس بأي مكسب من مكاسب ثورة الحرية والكرامة.وعبرت النقابة في بيان أصدرته اليوم الإثنين، عن شديد قلقها إزاء ما يهدد حرية التعبير والصحافة والإعلام من مخاطر ومحاولات الزج بهما في الصراع السياسي، داعية الجميع الى النأي بالإعلام والصحفيين عن كل هذه التجاذبات، واحترام مبدأ حرية التعبير والصحافة المكفولة بالدستور.ودعت الصحفيين ومختلف المؤسسات الإعلامية، إلى التحلي بروح المسؤولية في هذا الوضع الدقيق، والتقيد باخلاقيات المهنة والتثبت من الأخبار وعدم بث خطابات الكراهية والعنف والتحريض، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او في المواد الصحفية.كما طالبت رئيس الجمهورية بتوضيح الرؤية فيما يتعلق بالتدابير الاستثنائية المعلنة، وضع خارطة طريق تتم بمشاركة مختلف القوى الوطنية دون اقصاء، وتكون وفقا لرزنامة زمنية محددة ضامنة لمدنية الدولة ولاستمرارية مسار الانتقال الديمقراطي.ودعت نقابة الصحفيين كل مكونات الساحة السياسية الى التهدئة والتعقل، وعدم الانجرار نحو مربع العنف والانقسامات بين التونسيين.