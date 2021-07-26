لجنة التلقيح ضد كوفيد 19 تدرس سبل الرفع من نسق الحملة وتطعيم 100 الف مواطن في اليوم

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خصص إجتماع، عقدته الاثنين لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفد 19، لتدارس الإمكانيات والاليات التي من شأنها الترفيع في وتيرة الحملة بهدف الوصول إلى تطعيم 100 ألف مواطن يوميا مقابل معدل يومي لم يتجاوز 40 الف شخص حاليا.وأكد وزير الصحة بالنيابة، محمد الطرابلسي، ضرورة تظافر كل الجهود للتسريع في نسق الحملة الوطنية للتلقيح للوصول الى تطعيم نصف الشعب التونسي مع منتصف شهر أكتوبر القادم.وشدد الوزير، حسب بلاغ للوزارة، على دعم امكانيات وقدرات المراكز الجهوية للتلقيح ومراكز الصحة الاساسية وبالتعاون مع الصحة العسكرية وطب الشغل والصيادلة بالقطاع الخاص.ودعا الإطارات الصحية بالقطاعين العمومي والخاص إلى إستغلال كل الإمكانيات لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 توقيا من ظهور سلالات وموجات جديدة لفيروس كورونا.وتطرق الحاضرون من أعضاء لجنة التلقيح وعدد من ممثلي القطاعات المتداخلة في منظومة التلقيح الى متابعة وتقييم نسق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 والنظر في أفضل السبل للتسريع في وتيرة هذه الحملة بالنظر الى الكميات المتوفرة من التلاقيح والكميات المنتظر وصولها إلى موفى شهر سبتمبر المقبل.وكانت وزارة الصحة قد اعلنت الوم عن استكمال التلقيح ضد كوفد 19 نحو مليون و55 الف شخص وذلك منذ بداية الحملة في 13 مارس 2021 والى غاية 25 جويلية الجاري.