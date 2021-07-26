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زغوان: إقرارالحجر الصحي الموجه بكامل مناطق الولاية بداية من اليوم الاثنين إلى حين إشعار آخر (الوالي)

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 15:19قراءة: 0 د, 41 ث
وات - أعلن والي زغوان، صالح المطيراوي، اليوم الاثنين، عن إقرار الحجر الصحي الموجه بكافة مناطق الولاية بداية من اليوم إلى حين إشعار آخر، يتم بمقتضاه السماح لأصحاب المحلات المفتوحة للعموم باستئناف أنشطتهم في حدود 50 بالمائة من طاقة الاستيعاب، مع الالتزام التام باحترام البروتوكول الصحي في إطار التصدي لانتشار فيروس "كورونا".

وذكر الوالي، في تصريح لـ"وات"، أن هذا القرار، تم بالتنسيق والتشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة "كوفيد-19"، واستنادا إلى المعطيات التي قدمتها المصالح الصحية حول تطور الوضع الوبائي في الجهة.


وأفاد، بأن مؤشرات الوباء شهدت تحسنا نسبيا في الفترة الأخيرة، حيث تراجعت نسبة التحاليل الإيجابية من 50 بالمائة بداية جويلية الجاري، إلى مادون 30 بالمائة في الوقت الحالي، وعدد الإصابات لكل 100 ألف ساكن من 660 إصابة، إلى 428 حالة.
وأشار بالي، إلى أنه تم منذ ظهور الوباء والى حد الآن، تسجيل 360 حالة وفاة، و8816 إصابة.

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