   Abdelwahab - الكرنك  

راشد الغنوشي يغادر محيط البرلمان

Photo Nacer Talal/AA
Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 12:30قراءة: 0 د, 49 ث
وات - غادرت سيارة راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة، مقر البرلمان بباردو، ظهر اليوم الإثنين، بعد أن كانت رابضة أمامه منذ فجر اليوم (الساعة الثالثة صباحا).

وقد تولت سيارات الحماية المدنية مرافقة سيارة الغنوشي، وفق ما عاينت مراسلة (وات) على عين المكان.


وكان الغنوشي قد ترأس صباح اليوم الإثنين اجتماع مكتب البرلمان الذي انعقد حضوريا في رحاب المجلس وعن بعد، وأكد أن مجلس نواب الشعب بجميع هياكله سيظل في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.



كما أعرب مكتب البرلمان عن "رفضه المطلق وإدانته الشديدة" للقرارات التي اعلن عنها رئيس الدولة قيس سعيد مساء أمس الأحد، معتبرا أن "جميع قراراته باطلة و تنطوى على خرق جسيم للدستور وانحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه"

وحمل مكتب البرلمان رئيس الدولة جميع التبعات الأخلاقية والقانونية والجزائية لقراراته التي سيتعتبرها "كأنها لم تكن أبدا ومطلقا"، مجددا تقديره للجهود المضنية للادارة البرلمانية خاصة في هذه الظروف الصعبة، وثقته في الحكومة المنتخبة والهيئات القائمة.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229795

Mandhouj  (France)  |Lundi 26 Juillet 2021 à 13h 14m |           
قيس سعيد وضع تونس في حالة خطيرة ... و على الأحرار توحيد صفوفهم و جهودهم و إنهاء هذا الإنقلاب ....
بن علي هرب



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