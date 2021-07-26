قبلي: تعرّض مقر الاتحاد الجهوي للشغل للاعتداء مساء أمس وعودة الهدوء صباح اليوم لمدينة قبلي

وات - تعرّض مقر الاتحاد الجهوي للشغل وسط مدينة قبلي، مساء أمس الأحد، الى اعتداء تسبّب في تهشّم بلور كافة نوافذ واجهته علاوة على العبث بمحتويات قاعة الاجتماعات، إثر إقدام عدد من الشباب على رشق المبنى بالحجارة خلال اشتباكهم مع الوحدات الامنية التي منعتهم من الوصول الى مقر المغازة العامة المحاذية لمبنى الاتحاد، وفق شهود عيان من متساكني المنطقة.



هذا وقد عاد الهدوء إلى مدينة قبلي، صباح اليوم الاثنين، عقب ليلة من المواجهات بين الوحدات الامنية وعدد من شباب المدينة الذين عمدوا عقب قرارات رئيس الجمهورية الى الاحتجاج امام مقر حزب حركة النهضة بشارع صالح بن يوسف قبل اقتحام هذا المقر وحرقه بالكامل، لتتواصل اثرها عمليات الكر والفر بينهم وبين الوحدات الامنية التي تمركزت بعدد من شوارع مدينة قبلي واستعملت الغاز المسيل للدموع لمنعهم من الحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.



