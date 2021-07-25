صفاقس: إنهاء الحجر الصحي الشامل على معتمديات صفاقس الكبرى وإقرار الحجر الموجه على كامل معتمديات الولاية إلى غاية 31 جويلية

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قرر والي صفاقس أنيس الوسلاتي إنهاء الحجر الصحي الشامل على معتمديات صفاقس الكبرى الذي تم تطبيقه من 21 إلى 25 جويلية الجاري وإقرار الحجر الموجه على كامل معتميات الولاية إلى غاية 31 جويلية بحسب ما أوردته الصفحة الرسمية للولاية مساء اليوم الأحد.وتتمثل أبرز مقتضيات الحجر الصحي الموجه في تواصل العمل بتوقيت حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي وتطبيق جميع البروتوكولات الصحية بالمقاهي والمطاعم وتحديث طاقة الاستيعاب بنسبة 30 بالمائة في الفضاءات المغلقة و50 بالمائة في الفضاءات المفتوحة ومنع استعمال الشيشة ولعب الأوراق وتوفير التهوئة الضرورية واحترام التباعد الجسدي مع تواصل رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان ابتداء من الساعة الرابعة مساء.كما يمنع بمقتضى هذا الصنف من الحجر الصحي جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتعلق كافة التظاهرات العلمية والثقافية والأنشطة الرياضية والجلسات العامة باستثناء المرخص لها من طرف وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.وتُطبّق البروتوكولات الصحية بدور العبادة (غلق الميضة وإحضار السجاد الخاص وارتداء الكمامة والتباعد أثناء الصلاة) وتحديد عدد المصلين داخل المسجد أو الجامع بنسبة 30 بالمائة من طاقة الاستيعاب مع احترام توقيت حظر التجول.وتُحدد طاقة استيعاب الفضاءات التجارية بنسبة 30 بالمائة ويتواصل تعليق المعارض وقاعات الرياضة الخاصة والعامة وقاعات الأفراح وقاعات الألعاب والحمامات ويُعلق انتصاب الأسواق الأسبوعية.