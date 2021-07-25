"مشروع تونس" يدعو القوى الحرة إلى مزيد الضغط على السلطات قصد تحميلها مسؤولية الوضع المتردي

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دعت حركة مشروع تونس، اليوم الأحد، كافة القوى الحرة إلى مزيد الضغط على السلطات قصد تحميلها مسؤولية الوضع المتردي واقرارها بعجزها و فشلها عن مجابهة كافة المشاكل و أولها المسألة الصحية.وندّدت، في بيان لها اليوم الاحد بممارسات القمع والتحريض الإخواني ضد المواطنين معبّرة عن تضامنها المطلق مع الأصوات الحرة من صحفيين وإعلاميين وناشطين من المجتمع المدني والسياسي الذين استهدفتهم حملات تشويه جراء مواقفهم.وأضافت الحركة أنها قررت تشكيل هيئة دفاع عن كل الموقوفين معلنة مواصلتها اتصالاتها مع كافة الاطراف السياسية والمدنية لدعم الحركة الشعبية من أجل الاستفتاء المؤدي لجمهورية ثالثة وتونس جديدة.وذكّرت بأنها بادرت بإطلاق صفارات الإنذار منذ أكثر من سنة، بالنظر للنتيجة السلبية للمنظومة الحاكمة مجددة دعوتها بالذهاب إلى جمهورية ثالثة عبر اطلاق استفتاء شعبي والتأسيس لنظام سياسي جديد ومنظومة انتخابية جديدة ومحاسبة كل من ثبت إجرامه في حق الوطن والشعب.وأشادت الحركة بمجهودات الجيش الأبيض والقوات العسكرية والأمنية التي يبذلها أفراده رغم قلة الإمكانيات و جسامة التحديات داعية كافة المواطنين إلى مواصلة تحركاتهم السلمية لأن العنف لا يخدم إلا أعداء الشعب.