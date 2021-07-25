التيار الديمقراطي يندد بظاهرة الاعتداءات المتكررة على مهنيي الصحة ويدعو الى توفير الحماية الأمنية بالمستشفيات العمومية

ندد حزب التيار الديمقراطي بظاهرة الاعتداءات المتكررة التي تطال مهنيي الصحة، وسط غياب تام لأي مساعٍ جدية لتوفير الحماية والأمن لهم رغم تعدد المطالب من مختلف الهياكل الصحية.ودعا التيار الديمقراطي، في بيان له أمس السبت، رئيس الحكومة، بصفته وزيرا للداخلية بالنيابة الى التدخل السريع لتوفير الحماية الأمنية بالمستشفيات العمومية التي تشهد، منذ بداية جائحة كوفيد 19 اكتظاظا كبيرا وتجاوزا لطاقة استيعابها.ولفت الى التدهور الخطير للظروف التي يمارس فيها أطباء المؤسسات الاستشفائية العمومية عملهم وغياب الاسنادات الضرورية لمعاضدة مجهوداتهم خاصة في ظل ما تعرفه البلاد من تفش غير مسبوق للفيروس، قائلا إن هذا التدهور انحرف ليصل إلى استباحة الأطباء خلال أدائهم لعملهم والاعتداء عليهم بالعنف المادي والمعنوي في ظاهرة خطيرة تعري اختلال المنظومة الصحية وهشاشتها.وعبر عن تضامنه المطلق مع الطبيبين الشابين اللذين تعرضا للعنف "بطريقة مشينة" في المستشفى الجهوي ببن عروس، متوجها بفائق التقدير والاحترام لكافة الاطار الطبي وشبه الطبي الذي لا يكف عن تقديم التضحيات الجسام ويستميت في محاربة الفيروس بشراسة رغم شح الامكانيات وضعف الأداء الحكومي في التعامل مع الجائحة، وفق نص البيان.يذكر أن رئيس الحكومة هشام مشيشي كان أكد، خلال لقاء جمعه أول أمس الجمعة بالطبيبين اللذين تعرضا للعنف بمستشفى الياسمينات ببن عروس أن الحكومة ستسخر كل قدراتها "لتوفير الحماية لمهنيي القطاع الصحي والتصدي لهذه الاعتداءات ومعاقبة مرتكبيها أشد العقاب"، معبّرا عن إدانته الشديدة لهذه الاعتداءات وتضامنه مع الطبيببن ومع كل الإطار الطبي وشبه الطبي، ومشددا على محاسبة المتورطين في هذا الاعتداء ومنع تكرر مثل هذه الحوادث، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.