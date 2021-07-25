تطاوين : تجاوب واسع مع قرارات الحجر الصحي الشامل الذي انطلق فجر اليوم

وات -

أغلقت فجر اليوم الاحد مختلف المنافذ امام الداخلين لولاية تطاوين والخارجين منها وانقطعت حركة المرور بين المعتمديات تنفيذا لقرار الحجر الصحي الشامل الصادر عن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة يوم، حيث تقلّصت الحركة بشكل جليّ الا من بعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بالتزود بالمواد الغذائية او باقتناء الادوية والعلاج.ويقضي هذا القرار الذي ينتهي مفعولة يوم غرة اوت القادم بمنع تنقّل الاشخاص والعربات بكامل تراب الولاية باستثناء الحالات الاستعجالية والتزود بالمواد الاساسية كما ينص القرار على تنظيم استمرارية العمل في الحدود الدنيا بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والهيئات ويتم تحديد الفرق العاملة من الاعوان لهذه المؤسسات من طرف رؤسات الإدارات.وقد أثّر الوضع الصعب الذي تمرّ به الجهة في نفسية المواطنين وتجاوبوا الى حد حد بعيد مع هذا القرار وفق ما عاينه مراسل (وات) في مدينة تطاوين اضافة الى الدوريات والتمركزات المتعددة لقوات الامن الداخلي في مفترقات الطرقات وبين المدن.وكانت الادارة الجهوية للصحة قد سجّلت حسب ما اعلنته امس السبت 04 حالات وفاة و 106 اصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة ( يوم الجمعة وليلة الجمعة السبت)وأفادت أيضا بأن 41 مريضا يخضعون للعلاج في قسم كوفيد بالمستشفى الجهوي بتطاوين وثلاثة مرضى في قسم كوفيد بغمراسن ومثلهم في قسم كوفيد برمادة.يدكر ان قرارا صدر في 10 جويلية الجاري يفرض حجر صحيا شاملا من 11 الى 31 جويلية لم يحترم بالقدر الكافي ولم يحد من التفشّي السريع والخطير لهذه الجائحة وسط العائلات والاحياء لا سيما منها التي نظمت حفلات اعراس وتجمعات عائلية لم تحترم البروتوكول الصحي المعتمد.