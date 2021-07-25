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قفصة: مسيرة احتجاجية سلمية للمطالبة باستقالة المشيشي من رئاسة الحكومة وحل البرلمان

Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 - 12:48قراءة: 0 د, 34 ث
وات - تظاهر، اليوم الاحد، العشرات من المواطنين بولاية قفصة في مسيرة سلمية احتجاجية مطالبة بإسقاط حكومة المشيشي وحلّ البرلمان.

وانطلقت المسيرة من ساحة الحرية وجابت الشوارع الرئيسية لقفصة المدينة باتجاه الولاية لتصل أمام مقر حزب حركة النهضة، رفع خلالها المشاركون شعارات ولافتات مطالبة بإسقاط منظومة الحكم وحل البرلمان وتحسين الوضع الصحي وتوفير الأكسيجين بالمؤسسات الصحية بالجهة.


وافاد عبد الحق منصوري أحد المشاركين في المسيرة ان هذا التحرك الاحتجاجي يأتي للتعبير عن رفض المنظومة السياسية الحاكمة وللمطالبة باستقالة المشيشي من رئاسة الحكومة وحل البرلمان.

ووصف عبد الحق منصوري لـ"وات"، حكومة المشيشي بالـ"فاشلة " في إدارة البلاد والتصدي لفيروس كورونا خاصة في ظل ارتفاع عدد الوفايات جرّاء الاصابة بفيروس كورونا إضافة إلى تفشي العدوى به.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 229723

Cartaginois2011  ()  |Dimanche 25 Juillet 2021 à 13h 10m |           
كان عليهم المطالبة بانتخابات رئاسية سابقة لاوانها لحل مشاكل تونس و ربح الوقت

BenMoussa  ()  |Dimanche 25 Juillet 2021 à 12h 20m |           
المطالبة باستقالة المشيشي من رئاسة الحكومة وحل البرلمان
أي تعطيل الدولة وانكار اختيارات الشعب ... ثم ماذا بعد ؟ !
من الواضح ان غاياتهم الهدم وليس البناء
وان كان لهم برنامج فهم لا يريدون الافصاح عنه لانهم يعلمون انه مرفوض من الشعب



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