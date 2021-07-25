بنزرت: السيطرة على حريق بمنطقة كشريدة بسجنان اتى على نحو 6 هك من الغابة الشعراء

وات -

تمكنت مصالح الحماية المدنية والغابات والحرس الوطني، ليل السبت، من السيطرة على حريق هائل اندلع مساء امس، بالمنطقة الغابية بكشريدة من عمادة المعالية بمعتمدية سجنان، وفق ما افاد به مراسل "وات" رئيس اللجنة المحلية لتنظيم النجدة معتمد سجنان، علي الحمدوني .وأضاف الحمدوني أنّ الحريق لم يخلّف أيّ اضرار بشرية او في الممتلكات الخاصة باستثناء ما التهمته النيران من غابة شعراء تقدر بحوالي 6 هكتارات.وأوضح المصدر ذاته، أنه تم في هذا الاطار، تفعيل المخطط المحلي للنجدة بالتنسيق مع رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت محمد قويدر، واستنفار مختلف الاليات المتوفرة بالمركزين القار والمؤقت المتواجد بمنطقة سجنان للحماية المدنية الى جانب مصالح الغابات وامكن بمعية مصالح الحرس الوطني اخماد النيران ومنعها من مواصلة الزحف بالمكان.يشار الى ان المصالح الأمنية والإدارية المختصة بادرت من جانبها بفتح بحث في الواقعة وكشف أسبابها الطبيعية او البشرية، وفق تعبير الحمدوني.