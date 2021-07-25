   Om Kalthoum - سيرة الحب  

أنس جابر تغادر أولمبياد طوكيو

Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 - 05:34قراءة: 0 د, 8 ث
غادرت لاعبة التنس التونسية أنس جابر الألعاب الأولمبية بطوكيو من الدور الأول بعد الهزيمة أمام الإسبانية كارلا سواريز نافارو المصنفة 206 بمجموعتين دون رد (4/6 - 1/6).

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229707

Tahamomo  (Tunisia)  |Dimanche 25 Juillet 2021 à 06h 51m |           
La honte...Elle s'est contentée de faire du...tourisme !



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