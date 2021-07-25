أنس جابر تغادر أولمبياد طوكيو

غادرت لاعبة التنس التونسية أنس جابر الألعاب الأولمبية بطوكيو من الدور الأول بعد الهزيمة أمام الإسبانية كارلا سواريز نافارو المصنفة 206 بمجموعتين دون رد (4/6 - 1/6).



