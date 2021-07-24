استقالة نجم الدين بن سالم من الكتلة الديمقراطية

أعلن النائب نجم الدين بن سالم، اليوم السبت، عن استقالته من الكتلة الديمقراطية.وكتب بن سالم في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على فايسبوك:" بعد تقييم لتجربة سنتين عمل ضمن الكتلة الديمقراطية داخل مجلس نواب الشعب ، وهي كتلة تقنية تجمع حزب التيار الديمقراطي و حركة الشعب و مستقل ، خلصت لنتيجة أنه لا يمكن أن أواصل العمل ضمنها لأسباب عدة ، لذا احتراما للجميع ، أعلن إستقالتي من الكتلة الديمقراطية . بالتوفيق للجميع ."