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استقالة نجم الدين بن سالم من الكتلة الديمقراطية

Publié le Samedi 24 Juillet 2021 - 22:05قراءة: 0 د, 22 ث
أعلن النائب نجم الدين بن سالم، اليوم السبت، عن استقالته من الكتلة الديمقراطية.

وكتب بن سالم في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على فايسبوك:" بعد تقييم لتجربة سنتين عمل ضمن الكتلة الديمقراطية داخل مجلس نواب الشعب ، وهي كتلة تقنية تجمع حزب التيار الديمقراطي و حركة الشعب و مستقل ، خلصت لنتيجة أنه لا يمكن أن أواصل العمل ضمنها لأسباب عدة ، لذا احتراما للجميع ، أعلن إستقالتي من الكتلة الديمقراطية . بالتوفيق للجميع ."





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