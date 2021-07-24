قيس سعيد: من المنتظر ان يبلغ عدد جرعات اللقاح 5 مليون جرعة خلال الايام القادمة

قال رئيس الجمهورية ، قيس سعيد في تصريح اعلامي انه من المنتظر ان يبلغ عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الايام القادمة 5 مليون جرعة مقدمة من دول صديقة وشقيقة ،مضيفا انه سيتم توزيعها بالتساوي بين الجهات وحسب الاحتياجاتواضاف لدى زيارته يوم السبت ولاية قفصة لمعاينة سير عملية تركيز المستشفى الميداني المخصص لمرضى كوفيد 19 بالقاعة الرياضية المغطاة ، ان المسؤولية امام الشعب تقتضي مواجهة هذه الجائحة والتصدي لها، خاصة بعد ان شهدت تونس في الآونة الاخيرة نقصا في مادة الأكسجين ، معلقا انه "كان من المفروض ان تعمل السلطات المعنية على توفير مخزون كامل منذ مدة"واكد قيس سعيد ان المنظومة الصحية العمومية اليوم في حاجة إلى المراجعة كي تستجيت لانتظارات المواطن باعتبار ان الصحة من حقه،مثمّنا في هذا السياق ، المد التضامني والمساعدات التي تلقتها تونس من دول صديقة وشقيقة لمعاضدة جهودها في مجابهة الجائحة.