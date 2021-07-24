اولمبياد طوكيو - انس جابر (تنس) وايناس البوبكري (مبارزة) تستهلان يوم الاحد مشاركتهما في الالعاب

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تستهل لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 23 عالميا غدا الاحد مشاركتها في اولمبياد طوكيو بمواجهة الاسبانية كارلا سواريز نافرارو المصنفة 206 عالميا.وتتطلع انس جابر (26 عاما) الى الذهاب بعيدا في مشاركتها الثالثة في الالعاب الاولمبية بعدما اكتفت في الدورتين السابقتين (لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016) بلعب الدور الاول.وكانت البطلة التونسية قد صرحت قبل تحولها الى طوكيو انها ترغب في اهداء التنس التونسي اول ميدالية اولمبية في تاريخه.ونجحت انس جابر في الفترة الاخيرة في تحقيق نجاحات باهرة بتتويجها بدورة بيرمينغهام ووصولها الى الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون (ثالث البطولات الاربع الكبرى "غراند سلام").ويتضمن برنامج المشاركة التونسية غدا الاحد دخول ايناس البوبكري، صاحبة البرونزية في العاب ريو دي جانيرو 2016، منافسات مسابقة سلاح الشيش سيدات بمواجهة الروسية لاريسا كوروبينيكوفا.وتسعى ايناس البوبكري (32 سنة) المصنفة 22 عالميا الى تحقيق انجاز جديد في العاب طوكيو تعزز به رصيدها الهام من الميداليات قاريا ودوليا.ويخوض السباح الشاب والواعد احمد ايوب الحفناوي من جهته غدا الدور النهائي لسباق 400م سباحة حرة.كما سيكون الموعد يوم الاحد مع الرامية الفة الشارني في مسابقة مسدس هواء مضغوط 10 امتار.ويخوض الثنائي التونسي المتالف من نور الهدى الطيب وخديجة الكرمي غدا الاحد سباق التدارك الاول للتجديف (زوجي مزدوج سيدات وزن خفيف)الى جانب الارجنتين وبيلاروسيا والولايات المتحدة واليابان واندونيسا.