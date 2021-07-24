المنستير: التزام بتنفيذ قرار الوالي القاضي بغلق منافذ الولاية خلال عطلة نهاية الأسبوع

وات -

سجّلت الوحدات الأمنية بولاية المنستير نسبة التزام محترمة جدّا في اليوم الأوّل من تنفيذ قرار والي المنستير المؤرخ في 23 جويلية الجاري والمتعلق بغلق جميع منافذ الولاية يومي 24 و25 جويلية الجاري، مع منع وسائل النقل العمومي، وفق ما أفاد به الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح.وأضاف بن صالح، في تصريح لـ"وات"، أنّ الوحدات الأمنية لم تسجل إلى حدّ الآن خروقات باستثناء بعض الحالات الإنسانية أو الاجتماعية، وهي تقوم بدور زجري في تطبيق قرار الوالي من خلال سحب وثائق كلّ من يخرقه.وكان والي المنستير أكرم السبري أصدر بتاريخ 23 جويلية الجاري قرارا يقضي بغلق جميع منافذ ولاية المنستير دخولا وخروجا ومنع كلّ أشكال التنقل بين المدن بولاية المنستير نهاية الأسبوع الجاري.وأعلن، وفقا لهذا القرار، منع كافة وسائل النقل الخاصة، والنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارات الأجرة "لواج" والتاكسي الجماعي، والنقل الريفي، باستثناء التاكسي الفردي المسموح له بالتنقل داخل حدود المدينة الواحدة، ومنع تنقل التاكسي الفردي بين المدن، والنقل العمومي المنتظم داخل الولاية من الحافلات والقطارات.واستثنى الوالي في قراره تنقل أعوان الأسلاك النشيطة والإطارات الطبية وشبه الطبية وألغى العمل بجميع أنواع التراخيص.