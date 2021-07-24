وات - انهزم ادم حمام في مقابلة الدور التمهيدي لمسابقة الفردي (ذكور) لتنس الطاولة ضمن دورة الالعاب الاولمبية ( طوكيو 2020) أمام اللاعب الاكراني كو لي بنتيجة 4 - صفر
اولمبياد طوكيو - تنس الطاولة - هزيمة ادم حمام في الدور التمهيدي
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السبت 24 جويلية 2021 | 14 ذو الحجة 1442
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