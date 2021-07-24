   Farid - سألني الليل  

اولمبياد طوكيو - تنس الطاولة - هزيمة ادم حمام في الدور التمهيدي

Publié le Samedi 24 Juillet 2021 - 16:41قراءة: 0 د, 9 ث
وات - انهزم ادم حمام في مقابلة الدور التمهيدي لمسابقة الفردي (ذكور) لتنس الطاولة ضمن دورة الالعاب الاولمبية ( طوكيو 2020) أمام اللاعب الاكراني كو لي بنتيجة 4 - صفر




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229693



En continu

Toutes les news
.

السبت 24 جويلية 2021 | 14 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:17 19:35 16:16 12:33 05:19 03:34
38°
39°% 24:الرطــوبة
تونــس26°
5.14 كم/س
:الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
39°-2642°-2741°-2740°-2841°-27
  • Avoirs en devises
    20378,1

  • (23 juill)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,30333 DT        1$ =2,80440 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juill)   2869,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة