اولمبياد طوكيو - تنس الطاولة - هزيمة ادم حمام في الدور التمهيدي

وات - انهزم ادم حمام في مقابلة الدور التمهيدي لمسابقة الفردي (ذكور) لتنس الطاولة ضمن دورة الالعاب الاولمبية ( طوكيو 2020) أمام اللاعب الاكراني كو لي بنتيجة 4 - صفر









