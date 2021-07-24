القيروان: مجهودات متواصلة لاخماد حريق عاود الاندلاع بمحمية زغدود بالوسلاتية

وات -

تواصل حاليا وحدات الحماية المدنية بالوسلاتية من ولاية القيروان، بمعاضدة من أعوان إدارة الغابات بعين جلولة والوسلاتية، إخماد حريق اندلع مجدّدا قبل ظهر اليوم السبت بمحمية زغدود بمعتمدية الوسلاتية (تبعد حوالي 70كم عن مدينة القيروان) بمفعول الرياح بعد أن تمت السيطرة عليه واطفاؤه صباح اليوم، وفق المدير الجهوي للغابات بالقيروان محسن الساعي.وأوضح الساعي، في تصريح لـ (وات)، ان الحريق اندلع مساء امس الجمعة وتواصلت جهود اخماده إلى الساعة السادسة من صباح اليوم وشمل إلى حدود تلك الساعة 6 هكتارات من غابات الصنوبر والعرعار ومناطق شعراء، مشيرا إلى أن اسباب اندلاع الحريق ما تزال مجهولة.وأبرز ان هبوب الرياح ساهم في عودة اندلاع الحريق مجدّدا واتساع رقعته وامتداده على مساحة اكبر، مضيفا ان وحدات الحماية المدنية وأعوان وعمال حضائر الغابات يقومون حاليا بمحاولات اخماد الحريق الذي خرج عن السيطرة.في جانب آخر، أكد المصدر ذاته انه تم سماع دويّ بعض الانفجارات في مكان الحريق، مرجّحا انها تعود إلى قذائف يدوية تعود إلى مخلفات الحرب العالمية الثانية، على حدّ قوله.من جهته، أفاد والي القيروان، محمد بورقيبة، أنه تم الاتصال بوزارتي الفلاحة والدفاع اللتين تولتا توفير طائرة لمكافحة النيران وهي في طريقها الآن لمحمية زغدود بالوسلاتية لمعاضدة جهود السيطرة على الحريق.