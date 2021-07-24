   Abdelhalim - حبيبتي من تكون  

تونس تتسلم معدات ومستلزمات طبية ودفعة أولى من مادة الأكسجين، مساعدات بمبادرة من التونسيين بالخارج

Publié le Samedi 24 Juillet 2021 - 16:14قراءة: 0 د, 31 ث
وات - تسلمت تونس صباح اليوم السبت، معدات ومستلزمات طبية ومكثفات أكسجين وسيارة إسعاف متطورة ودفعة أولى من مادة الأكسجين قادمة من إيطاليا، في إطار مبادرات التونسيين بالخارج، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

و يأتي هذا الدعم من قبل التونسيين المقيمين بالخارج، في إطار "مدّ تضامني قيّم سيذكره التاريخ" لتوفير ما يمكن من تجهيزات ومعدات هامة في هذا الظرف الصحي الصعب، حسب نص البلاغ.
وحضر تسلم هذه المعدات وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي والمستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي الفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله ومدير عام الصحة العسكرية الفريق طبيب مصطفى الفرجاني وسفير الجمهورية الإيطالية بتونس لورانزو فانارا.







Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229690



En continu

Toutes les news

السبت 24 جويلية 2021 | 14 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:17 19:35 16:16 12:33 05:19 03:34
39°
39°% 8:الرطــوبة
تونــس26°
4.63 كم/س
:الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
39°-2642°-2741°-2740°-2841°-27
  • Avoirs en devises
    20378,1

  • (23 juill)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,30333 DT        1$ =2,80440 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juill)   2869,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة