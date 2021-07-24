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مدنين : تزويد مستشفيي بن قردان ومدنين بكمية من الأوكسيجين القادم من ليبيا ومستشفى جربة في حاجة الى التزوّد به هذا اليوم

Publié le Samedi 24 Juillet 2021 - 16:13قراءة: 0 د, 54 ث
وات - تزوّد كل من المستشفى الجهوي ببن قردان والمستشفى الجامعي في مدنين بكمية قدرها الفي لتر من الأوكسيجين الطبّي لكل مؤسسة من الشحنة التي وفدت من ليبيا الشقيقة للمرة الثانية بهدف معاضدة امكانيات المنظومة الصحية في مجابهة فيروس كورونا وخاصة المساعدة على توفير جزء من حاجيات مرضى كوفيد من هذه المادة الحيوية في علاجهم والإحاطة بهم وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بولاية مدنين جمال الدين حمدي.

وأوضح الدكتور حمدي أن وضعية التزوّد بالاكسجين بمختلف المستشفيات بالجهة مستقرة هذا اليوم اذ تشتغل بنسبة 50 بالمائة من مخزونها باستثناء المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة الذي يشتغل بنسبة 20 بالمائة ما يتطلب تزويده اليوم بشحنة من الأوكسيجين يتواصل التنسيق لإيصالها في آجالها حسب قوله.
وحسب مدير المستشفى الجهوي بجربة سالم عيسى فان الكمية المتوفرة حاليا من الأوكسيجين (حوالي 23 بالمائة) قادرة على تلبية حاجيات المرضى الى هذه الليلة مع الاستعانة ب8 مكثّفات أوكسيجين متوفرة بالمستشفى للتحكم في الوضعية التي قد تتعقّد اذا ما لم يتم تزويد المستشفى بالأوكسيجين هذه الليلة.

واضاف ان 31 مريضا يقيم باقسام كوفيد بالمستشفى لم يتم الى الان نقل أيّ منهم الى مؤسسة صحية اخرى عمومية او خاصة .



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