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وزارة الاقتصاد والمالية تحذر من مواقع تنتحل اسمها لجمع بيانات من أشخاص ومؤسسات

Publié le Samedi 24 Juillet 2021 - 15:09قراءة: 0 د, 20 ث
حذرت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار من وجود صفحات على " الفايسبوك" تنتحل اسم الوزارة وتقوم بوضع استمارات وجمع بيانات من أشخاص ومؤسسات.

وأشارت الوزارة في بلاغ، السبت، إلى أنه تم إشعار إدارة " فايسبوك" بوجود صفحات خاطئة تنتحل اسم الوزراة إلا أن هذه الصفحات لازالت مفتوحة وتنشط على الشبكة. وذكرت بأن الموقع الرسمي للوزارة هو
www.finances.gov.tn وأن صفحتها الرسمية على الفيسبوك هي

Ministère des finances-Tunisie


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