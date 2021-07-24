وزارة الاقتصاد والمالية تحذر من مواقع تنتحل اسمها لجمع بيانات من أشخاص ومؤسسات

حذرت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار من وجود صفحات على " الفايسبوك" تنتحل اسم الوزارة وتقوم بوضع استمارات وجمع بيانات من أشخاص ومؤسسات.وأشارت الوزارة في بلاغ، السبت، إلى أنه تم إشعار إدارة " فايسبوك" بوجود صفحات خاطئة تنتحل اسم الوزراة إلا أن هذه الصفحات لازالت مفتوحة وتنشط على الشبكة. وذكرت بأن الموقع الرسمي للوزارة هوwww.finances.gov.tn وأن صفحتها الرسمية على الفيسبوك هيMinistère des finances-Tunisie