"الوضع الوبائي مستقر نسبيا وتزايد الاصابات وارد في الاسبوع القادم جراء الحركية التي تزامنت مع أيام العيد " (مختص في علم الفيروسات)

وات -

وصف عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا والاستاذ في علم الفيروسات، محجوب العوني، اليوم السبت، الوضع الوبائي بالمستقر نسبيا، محذرا من تصاعد وتيرة الاصابات في الاسبوع القادم نتيجة الحركية الكبيرة التي تزامنت مع أيام عيد الاضحى.وعبّر، في تصريح ل(وات)، عن تخوفه من الخرق الحاصل للاجراءات الوقائية طيلة فترة العيد والايام التي سبقتها، لاسيما في وسائل النقل، فضلا عن التزاور والمناسبات العائلية التي قد تفضي الى تزايد نسق الاصابات، مشيرا إلى ارتفاع عدد الاصابات في تونس وفي أغلب دول العالم خلال اليومين الاخيرين .وأكد استاذ علم الفيروسات أن المتحور "دلتا" أصبح يكتسح بقية السلالات المتحورة الاخرى، على غرار "ألفا" التي كانت قبل ظهور المتحور الهندي "دلتا" الاكثر هيمنة وانتشارا في تونس، مبينا أن هذه الهيمنة تجلت من خلال الاعراض التي تم اكتشافها في صفوف المصابين في الفترة الماضية وخاصة خلال الاسابيع الثلاث الاخيرة .وبين أن المتحور "دلتا" يتسبب في نسب إيواء كبيرة بالمستشفيات، وفي طلب متزايد على أسرة الاكسيجين والانعاش، كما يتميز بحدة الاعراض التي تنجم عن الاصابة به، وسرعة انتشار العدوى التي تفوق السلالات الاخرى، فضلا عن أنه يمس جميع الفئات العمرية بما فيها الاطفال.ويرى العوني أن إجراء تقطيع جيني على عينة كبيرة من المصابين من شأنه أن يحدد بالتدقيق مدى انتشار متحور "دلتا" بالبلاد، داعيا الى الاسراع بالقيام بهذه العملية على نطاق واسع.يذكر أن وزارة الصحة أحصت أول أمس الخميس 5624 حالة اصابة بكوفيد-19 جديدة و 317 حالة وفاة من بينها 56 حالة وفاة في يوم 22 جويلية الجاري.