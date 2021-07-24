التيار الشعبي يدعو إلى "خروج شعبي" لفرض حكومة وطنية انتقالية وخطة لإنقاذ البلاد

دعا حزب التيار الشعبي، في بيان اليوم السبت، كل القوى الوطنية إلى "الخروج الشعبي العارم لفرض حكومة وطنية انتقالية وخطة اقتصادية واجتماعية قصيرة الأمد لإنقاذ البلاد من الإفلاس والوصاية .. واستعادة مقدراتها وسيادتها من حفنة اللصوص والعملاء."
كما دعا، في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال محمد البراهمي الأمين العام المؤسس للحزب، الأحزاب والمنظمات والنخب إلى التعبئة الشعبية على هدف سياسي واضح ومحدد، وهو "إنهاء المنظومة الحالية برلمانا وحكومة"، محذرا من أن خيار ترك الأوضاع لمزيد التعفن لا يختلف عن محاولات المنظومة ورعاتها في الخارج من إعادة إنتاج نفسها تحت مسميات الحوار والتوافق.
واعتبر الحزب أن الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد هي نتيجة حتمية لما تعرض له الشعب والوطن من "تدمير ممنهج طال كل مناحي حياته الاجتماعية والاقتصادية ومؤسسات الدولة ووصل حدّ ارتكاب القتل الجماعي والإبادة"، وفق نص البيان، متهما "الاخوان (في إشارة إلى حركة النهضة) وبقية العملاء بتنفيذ سياسة ممنهجة لتصفية الدولة الوطنية وإنهاك شعبها وإذلاله وتبديد مقدّراته لفرض مشروعها الرجعي عليها خدمةً لمشغّليها في الخارج ووكلائهم في الداخل".
وأضاف في بيانه أن منظومة الحكم الحالية "المشكّلة من الاخوان، مُمَثلين في حركة النهضة وبقية مجاميع التكفير والإرهاب وأدوات أخرى من الفاسدين والخونة ممن باعوا ضمائرهم، انتهت إلى الحضيض أخلاقيا وإنسانيا وسياسيا".
ومن جهة أخرى، طالب التيار الشعبي رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس الأمن القومي باعتبار قضية الشهيد محمد البراهمي ملف أمن قومي بامتياز، مشيرا إلى "ارتباطه بالأمن الداخلي وبالسياسة الخارجية وخاصة الملفين الليبي والسوري وفي علاقة بالجهاز السري لحركة النهضة وملف التسفير إلى بؤر الإرهاب".
كما عبر عن دعمه للجهود الجبارة التي تقوم بها هيئة الدفاع في ملف الشهيدين بلعيد والبراهمي من أجل كشف الحقيقة كاملة، معتبرا أن دورها كان فاعلا في القرار التاريخي لمجلس القضاء العدلي والقاضي بإيقاف بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة.
وكان جرى اغتيال النائب المعارض بالمجلس التأسيسي التونسي محمد البراهمي المنسق العام لحزب "التيار الشعبي" (قومي عربي اشتراكي) بعدة طلقات نارية أمام منزله في أريانة شمال العاصمة في يوم الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية في البلاد في 25 جولية 2013.
وأجلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية تونس 1، النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، إلى جلسة يوم 29 أكتوبر 2021، وذلك لتنفيذ أحكام تحضيرية أصدرتها المحكمة،.
كما دعا، في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال محمد البراهمي الأمين العام المؤسس للحزب، الأحزاب والمنظمات والنخب إلى التعبئة الشعبية على هدف سياسي واضح ومحدد، وهو "إنهاء المنظومة الحالية برلمانا وحكومة"، محذرا من أن خيار ترك الأوضاع لمزيد التعفن لا يختلف عن محاولات المنظومة ورعاتها في الخارج من إعادة إنتاج نفسها تحت مسميات الحوار والتوافق.
واعتبر الحزب أن الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد هي نتيجة حتمية لما تعرض له الشعب والوطن من "تدمير ممنهج طال كل مناحي حياته الاجتماعية والاقتصادية ومؤسسات الدولة ووصل حدّ ارتكاب القتل الجماعي والإبادة"، وفق نص البيان، متهما "الاخوان (في إشارة إلى حركة النهضة) وبقية العملاء بتنفيذ سياسة ممنهجة لتصفية الدولة الوطنية وإنهاك شعبها وإذلاله وتبديد مقدّراته لفرض مشروعها الرجعي عليها خدمةً لمشغّليها في الخارج ووكلائهم في الداخل".
وأضاف في بيانه أن منظومة الحكم الحالية "المشكّلة من الاخوان، مُمَثلين في حركة النهضة وبقية مجاميع التكفير والإرهاب وأدوات أخرى من الفاسدين والخونة ممن باعوا ضمائرهم، انتهت إلى الحضيض أخلاقيا وإنسانيا وسياسيا".
ومن جهة أخرى، طالب التيار الشعبي رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس الأمن القومي باعتبار قضية الشهيد محمد البراهمي ملف أمن قومي بامتياز، مشيرا إلى "ارتباطه بالأمن الداخلي وبالسياسة الخارجية وخاصة الملفين الليبي والسوري وفي علاقة بالجهاز السري لحركة النهضة وملف التسفير إلى بؤر الإرهاب".
كما عبر عن دعمه للجهود الجبارة التي تقوم بها هيئة الدفاع في ملف الشهيدين بلعيد والبراهمي من أجل كشف الحقيقة كاملة، معتبرا أن دورها كان فاعلا في القرار التاريخي لمجلس القضاء العدلي والقاضي بإيقاف بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة.
وكان جرى اغتيال النائب المعارض بالمجلس التأسيسي التونسي محمد البراهمي المنسق العام لحزب "التيار الشعبي" (قومي عربي اشتراكي) بعدة طلقات نارية أمام منزله في أريانة شمال العاصمة في يوم الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية في البلاد في 25 جولية 2013.
وأجلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية تونس 1، النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، إلى جلسة يوم 29 أكتوبر 2021، وذلك لتنفيذ أحكام تحضيرية أصدرتها المحكمة،.
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