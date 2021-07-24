التيار الشعبي يدعو إلى "خروج شعبي" لفرض حكومة وطنية انتقالية وخطة لإنقاذ البلاد

دعا حزب التيار الشعبي، في بيان اليوم السبت، كل القوى الوطنية إلى "الخروج الشعبي العارم لفرض حكومة وطنية انتقالية وخطة اقتصادية واجتماعية قصيرة الأمد لإنقاذ البلاد من الإفلاس والوصاية .. واستعادة مقدراتها وسيادتها من حفنة اللصوص والعملاء."كما دعا، في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال محمد البراهمي الأمين العام المؤسس للحزب، الأحزاب والمنظمات والنخب إلى التعبئة الشعبية على هدف سياسي واضح ومحدد، وهو "إنهاء المنظومة الحالية برلمانا وحكومة"، محذرا من أن خيار ترك الأوضاع لمزيد التعفن لا يختلف عن محاولات المنظومة ورعاتها في الخارج من إعادة إنتاج نفسها تحت مسميات الحوار والتوافق.واعتبر الحزب أن الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد هي نتيجة حتمية لما تعرض له الشعب والوطن من "تدمير ممنهج طال كل مناحي حياته الاجتماعية والاقتصادية ومؤسسات الدولة ووصل حدّ ارتكاب القتل الجماعي والإبادة"، وفق نص البيان، متهما "الاخوان (في إشارة إلى حركة النهضة) وبقية العملاء بتنفيذ سياسة ممنهجة لتصفية الدولة الوطنية وإنهاك شعبها وإذلاله وتبديد مقدّراته لفرض مشروعها الرجعي عليها خدمةً لمشغّليها في الخارج ووكلائهم في الداخل".وأضاف في بيانه أن منظومة الحكم الحالية "المشكّلة من الاخوان، مُمَثلين في حركة النهضة وبقية مجاميع التكفير والإرهاب وأدوات أخرى من الفاسدين والخونة ممن باعوا ضمائرهم، انتهت إلى الحضيض أخلاقيا وإنسانيا وسياسيا".ومن جهة أخرى، طالب التيار الشعبي رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس الأمن القومي باعتبار قضية الشهيد محمد البراهمي ملف أمن قومي بامتياز، مشيرا إلى "ارتباطه بالأمن الداخلي وبالسياسة الخارجية وخاصة الملفين الليبي والسوري وفي علاقة بالجهاز السري لحركة النهضة وملف التسفير إلى بؤر الإرهاب".كما عبر عن دعمه للجهود الجبارة التي تقوم بها هيئة الدفاع في ملف الشهيدين بلعيد والبراهمي من أجل كشف الحقيقة كاملة، معتبرا أن دورها كان فاعلا في القرار التاريخي لمجلس القضاء العدلي والقاضي بإيقاف بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة.وكان جرى اغتيال النائب المعارض بالمجلس التأسيسي التونسي محمد البراهمي المنسق العام لحزب "التيار الشعبي" (قومي عربي اشتراكي) بعدة طلقات نارية أمام منزله في أريانة شمال العاصمة في يوم الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية في البلاد في 25 جولية 2013.وأجلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية تونس 1، النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، إلى جلسة يوم 29 أكتوبر 2021، وذلك لتنفيذ أحكام تحضيرية أصدرتها المحكمة،.