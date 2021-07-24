صفاقس: تحسّن ملحوظ في ظروف ومؤشرات التلقيح ضد فيروس "كورونا" مع انطلاق تطعيم الفئة العمرية من 40 إلى 50 سنة

وات -

تعرف ظروف ومؤشرات التلقيح ضد فيروس "كورونا" في ولاية صفاقس حاليا تحسّنا ملحوظا سواء من حيث ظروف استقبال الملقحين وتأمين عمليات التطعيم في مختلف المراكز الجهوية التي تراجعت فيها ظاهرة الطوابير والفوضى، أو من حيث عدد التلاقيح المنجزة التي مرت من معدل 4 آلاف تلقيح منجز في اليوم إلى 5 آلاف تلقيح.وقد بدت ظروف استقبال المواطنين في مركز حديقة الرياضة بشط القراقنة بمدينة صفاقس (أكبر المراكز بمعدل ألفي تلقيح منجز في اليوم)، ظروفا عادية، وعملية الانتقال من الفرز الأولي إلى مرحلة التطعيم سلسة، وفق ما عاينه موفد (وات) إلى المركز.وأرجعت المشرفة على المركز، الدكتورة هادية بن عامر القبي، تحسّن مؤشرات التلقيح إلى عدة عوامل من أبرزها الانطلاق في تطعيم الفئة العمرية من 40 إلى 50 سنة التي تعد فئة "مستقلة من الناحية الطبية" أي لا تتطلب مساعدة من الغير كما هو الشأن لفئة المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، علما وأن عدد المسجلين في المنظومة من المنتمين لهذه الفئة يقدّر بـ 67 ألفا و905 أشخاص.ما يجدر ذكره، في هذا الصدد، أن مراكز التلقيح تستقبل خلال هذه الفترة أصحاب الفئة سابقة الذكر لتلقي الجرعة الأولى وأصحاب الفئة العمرية من 50 إلى 60 سنة لتلقي الجرعة الثانية، ومن تبقى ممن سنهم فوق 60 سنة الذين سجلوا بصفة متأخرة في منظومة "إيفاكس"، بالإضافة إلى "ذوي الأولية" مثل المرأة الحامل التي تجاوزت مدة حملها 16 أسبوعا، ومن يشكون في ضعف في عضلات القلب، ومن القصور الكلوي، والقصور الرئوي المزمن، وبعض الأمراض النفسية، وأمراض المناعة، والأمراض السرطانية، وغيرها من الحالات التي حدّدتها اللجنة العلمية لمجابهة وباء "كورونا".وتشير الإحصائيات إلى بلوغ ولاية صفاقس 290 ألف عملية تلقيح إلى حدود يوم أمس الجمعة من مجموع 377 ألف مسجّلا بمنظومة "إيفاكس"، بما يمثل أكثر من 75 بالمائة، علما وأن 718 ألف مواطن مطالب بالتلقيح في صفاقس 52 بالمائة منهم فقط سجلوا في المنظومة. يشار في المقابل إلى أن نسبة المتغيبين عن مواعيد التلاقيح المرسلة إليهم في الجهة تصل إلى 20 بالمائة.واعتبر المدير الجهوي للصحة، جوهر المكني، في تصريح لـ"وات"، أن تحسن مؤشرات التلقيح وتسارع نسقه ناجم عن تضافر عديد العوامل أهمّها طبيعة الشريحة العمرية التي يتم تلقيحها حاليا والتي تعد "أكثر سهولة وتجاوبا مع فرق التلقيح بالنظر إلى عامل السنّ".وأضاف أن من بين هذه العوامل كذلك "التحسن الملحوظ في سلوك المواطنين" الذين "صاروا أكثر التزاما بالمواعيد واحتراما للضوابط التنظيمية" في المراكز، بالإضافة إلى تعزيز الموارد البشرية لمراكز التلقيح بعدد كبير من المتربصين في الطب والتمريض.وقد مكّنت هذه العوامل والظروف من الترفيع في عدد المواعيد والدعوات للمواطنين المسجلين بالمنظومة لتلقي التلاقيح ما نتج عنه ارتفاع في حصيلة الملقحين عزّزتها كذلك حملات تلقيح متنقلة في الأرياف كان آخرها حملة تنقلت إلى الصخيرة أمس الجمعة، ستليها حملة مماثلة بمعتمدية العامرة يوم الاثنين المقبل، وفق ذات المصدر.وأفاد المدير الجهوي للصحة أنه يجري حاليا العمل على فتح نقاط تلقيح بمراكز صحة أساسية بكميات صغيرة من التلاقيح غايتها تقريب خدمات التطعيم من المواطنين في المناطق المبعدة، وستنطلق التجربة خلال الأسبوع القادم في كل من الصخيرة والحنشة، على أن تعمّم على عدد من المناطق الأخرى بحسب الإمكانيات المتوفرة.مسك