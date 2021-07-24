اولمبياد طوكيو - سباحة - احمد الحفناوي يترشح لنهائي 400م سباحة حرة

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ضمن السباح التونسي الشاب احمد الحفناوي، اليوم السبت، تاهله لنهائي سباق 400م سباحة حرة بعد ان قطع المسافة في 3دو45ث و68 بالمائة في التصفيات.واحرز الحفناوي المركز الثامن في التصفيات التي شارك فيها 36 سباحا والمركز الرابع في السلسلة الرابعة التي تصدرها الالماني هينينغ بينيت موهلايتنير (3د و43ث و67).والسباحون المتاهلون الى الدور نهائي لسباق 400 م سباحة حرة المقرر غدا الاحد هم:الالماني موهلايتنير 3د و43ث و67النمساوي اوبويك 3د و43ث و91الايطالي ديتي 3د و44ث و67الاسترالي وينيغتون 3د و45ث و20الاسترالي ماكلوغلين 3د و45ث و20الامريكي سميث 3د و45ث و25الامريكي ميتشال 3د و45ث و38التونسي الحفناوي 3د و45ث و68ر-هس