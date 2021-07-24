اولمبياد طوكيو - سباحة - احمد الحفناوي يترشح لنهائي 400م سباحة حرة

وات - ضمن السباح التونسي الشاب احمد الحفناوي، اليوم السبت، تاهله لنهائي سباق 400م سباحة حرة بعد ان قطع المسافة في 3د
و45ث و68 بالمائة في التصفيات.
واحرز الحفناوي المركز الثامن في التصفيات التي شارك فيها 36 سباحا والمركز الرابع في السلسلة الرابعة التي تصدرها الالماني هينينغ بينيت موهلايتنير (3د و43ث و67).
والسباحون المتاهلون الى الدور نهائي لسباق 400 م سباحة حرة المقرر غدا الاحد هم:
الالماني موهلايتنير 3د و43ث و67
النمساوي اوبويك 3د و43ث و91
الايطالي ديتي 3د و44ث و67
الاسترالي وينيغتون 3د و45ث و20
الاسترالي ماكلوغلين 3د و45ث و20
الامريكي سميث 3د و45ث و25
الامريكي ميتشال 3د و45ث و38
التونسي الحفناوي 3د و45ث و68
ر-هس
و45ث و68 بالمائة في التصفيات.
واحرز الحفناوي المركز الثامن في التصفيات التي شارك فيها 36 سباحا والمركز الرابع في السلسلة الرابعة التي تصدرها الالماني هينينغ بينيت موهلايتنير (3د و43ث و67).
والسباحون المتاهلون الى الدور نهائي لسباق 400 م سباحة حرة المقرر غدا الاحد هم:
الالماني موهلايتنير 3د و43ث و67
النمساوي اوبويك 3د و43ث و91
الايطالي ديتي 3د و44ث و67
الاسترالي وينيغتون 3د و45ث و20
الاسترالي ماكلوغلين 3د و45ث و20
الامريكي سميث 3د و45ث و25
الامريكي ميتشال 3د و45ث و38
التونسي الحفناوي 3د و45ث و68
ر-هس
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 229682