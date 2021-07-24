وات - انهزمت فدوى القارصي في مقابلة الدور التمهيدي لمسابقة الفردي سيدات ضمن دورة الالعاب الاولمبية ( طوكيو 2020) أمام اللاعبة المنغولية باتمونخ بولورردان بنتيجة 4 أشواط مقابل شوط واحد . جاءت تفاصيلها كالاتي (11-5 و 6-11 و 10-12 و 6-11 و 7-11)
أولمبياد طوكيو - تنس الطاولة :فدوى القارصي تنهزم في الدور التمهيدي لمسابقة الفردي سيدات
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السبت 24 جويلية 2021 | 14 ذو الحجة 1442
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