سوسة : المشرفون والمتطوّعون بمركز التلقيح ضد فيروس كورونا بالقاعة المغطاة بحمام سوسة يحتجون على خلفية ضعف عدد المدعوين لتلقي التلقيح اليوم السبت

وات -

نفّذ المشرفون والمتطوّعون بمركز التلقيح ضد فيروس كورونا بالقاعة المغطّاة في حمام سوسة اليوم السبت وقفة احتجاجية داخل المركز وذلك على خلفية التراجع الملحوظ في عدد الإرساليات الموجّهة للمواطنين المدعوين لتلقّي التلقيح والذي لم يتجاوز كامل اليوم السبت 210 إرساليات وفق ما أكده المساعد الأول لرئيس بلدية حمام سوسة والمشرف على المركز شكري جغام.وأكّد المشرف على مركز التلقيح بحمام سوسة في تصريح لــ(وات) ان العدد الضئيل من المدعوين للتلقيح عبر الارساليات القصيرة يعدّ استنقاصا وترذيلا للتضحيات الكبيرة والأداء المتميز الذي ما فتئ يقدمه المشرفون ومجموع المتطوّعين من مختلف مكوّنات المجتمع المدني بهذا المركز الذي تميّز منذ افتتاحه بجودة خدماته وكان محل شكر واستحسان كل من تلقّى جرعات التلقيح داخله، حسب قوله.وأضاف ان الإدارة الجهوية للصحة بسوسة برّرت هذا الأمر بحدوث إشكال على مستوى منظومة توجيه الإرساليات ووعدت بتوفير اكثر من 2000 جرعة تلقيح غدا الاحد.وجدّد شكري جغام المطالبة بمضاعفة عدد التلاقيح الموضوعة على ذمّة المركز الذي يفتح أبوابه أيّام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع مهدّدا باغلاق المركز اذا بقي عدد التلاقيح المتوفرة غير متوافق مع المجهودات الكبيرة التي يبذلها 120 من المتطوعين ومع الامكانيات اللوجستية الهامة المتوفرة بمركز التلاقيح حمام سوسة.وقال في هذا السياق ان المركز لن ينطلق في تقديم خدماته غدا الاحد الا بعد التأكّد من عدد الجرعات المقدمة وعدد المستفيدين وعدد الإرساليات القصيرة التي يجب ان تكون متناسبة مع قدرات المركز، وفق تعبيره.