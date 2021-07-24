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أولمبياد طوكيو - تجديف : خديجة الكريمي و نور الهدى الطيب في المركز الخامس

نور الهدى الطيب وخديجة الكريمي والممرن صحبي خرداني
Publié le Samedi 24 Juillet 2021 - 11:14قراءة: 0 د, 14 ث
وات - انهت خديجة الكريمي و نور الهدى الطيب تصفيات مسابقة الزوجي مزدوج للسيدات "قارب خفيف" في المركز الخامس بتوقيت قدره 7.39.61 .
و ستخوض الجدافتان التونسيتان سباق الملحق التأهيلي يوم الأحد 25 جويلية على الساعة 2:20 بتوقيت تونس مع الأرجنتين، روسيا البيضاء، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا.





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