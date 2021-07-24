الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 24 جويلية

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المنستير: 4 وفيات و429 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد

ارتفعت الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في ولاية المنستير إلى 693 وفاة منها 4 وفيات جديدة بمعتمديات المكنين وطبلبة وقصر هلال وقصيبة المديوني، والإصابات إلى 32 ألفا و953 إصابة من بينها 429 إصابة إضافية خلال الفترة مارس 2020-22 جويلية 2021 وفق آخر حصيلة أعلنت عنها اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.وسجّلت أعلي إصابات إضافية بمعتمديات المكنين 83 إصابة، وصيادة لمطة بوحجر 73 إصابة، وجمال 59 إصابة، والمنستير 41 إصابة، والبقالطة 38 إصابة، والوردانين 34 إصابة، وقصر هلال 33 إصابة. وتراوحت بقية الإصابات بين 15 إصابة بالساحلين وو5 إصابات ببني حسان.وبلغت الحالات النشطة إلى غاية 22 جويلية الجاري 7513 حالة ، والحالات المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 246 حالة من بينها 34 حالة مقيمة بقسم الإنعاش بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، و30 حالة في المصحّات الخاصة.وبلغت النسبة الجهوية لإشغال أسرّة "كوفيد" 88 فاصل 5 في المائة.وتواصل خلال الأيام الأربعة عشر الأخيرة إلى غاية 22 جويلية 2021 تراجع عدد الإصابات إلى 729 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن على مستوى ولاية المنستير في الوقت الذي تتجاوز بجميع معتمدياتها الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن 400 إصابة.وتفوق الإصابات على مستوى خمسة معتمديات 820 إصابة، وتتراوح الإصابات في المعتمديات بين 1385 إصابة بالوردانين و409 إصابات بقصر هلال لكلّ 100 ألف ساكن.وشهدت الجهة من ناحية أخرى تطور حالات الشفاء خلال الفترة مارس 2020-22 جويلية 2021 إلى 24 ألفا و747 حالة شفاء منها 501 حالة تعافي جديدة بتاريخ 22 جويلية الجاري.واقتصرت أمس عملية التلقيح على المركزين الجهويين للتلقيح ضدّ "كوفيد19" عدد1 بالمنستير وعدد2 بقصر هلال أين تلقي مجموع 391 شخصا الجرعة الأولى من التلقيح، و1669 شخصا الجرعة الثانية من التلقيح ليتطور العدد الجملي للملقّحين بالجرعة الأولى إلى 98 ألفا و885 شخصا والملقحين بالجرعة الثانية 52 ألفا و547 شخصا وذلك خلال الفترة 13 مارس 2021-23 جويلية 2021. وبلغت نسبة التغطية بالجرعة الأولى 16 فاصل 44 في المائة، وبالجرعة الثانية 8 فاصل 74 في المائة.