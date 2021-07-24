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أولمبياد طوكيو 2020 - الرماية - :علاء العثماني في المرتبة 34

Publié le Samedi 24 Juillet 2021 - 09:43قراءة: 0 د, 8 ث
وات - انهى الرامي علاء العثماني تصفيات منافسات الرماية ( اختصاص 10 متر مسدس هوائي ) في المرتبة 34 بمجموع 563 نقطة وذلك ضمن منافسات الدورة الاولمبية بطوكيو .

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