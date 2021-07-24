وات - انهى الرامي علاء العثماني تصفيات منافسات الرماية ( اختصاص 10 متر مسدس هوائي ) في المرتبة 34 بمجموع 563 نقطة وذلك ضمن منافسات الدورة الاولمبية بطوكيو .
أولمبياد طوكيو 2020 - الرماية - :علاء العثماني في المرتبة 34
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