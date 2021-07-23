الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها تصل الى7ر 200 مليون دينار موفى السداسي الأول 2021

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بلغت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها، خلال السداسي الأول من سنة 2021، حوالي 1453 عملية استثمار بقيمة 7ر200 مليون دينار، مقابل 1157 عملية استثمار بقيمة 2ر161 مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2020، مسجلة بذلك تطور ب 6ر25 بالمائة من حيث العدد و5ر24 من حيث القيمةوستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 1536 موطن شغل قارّ، مقابل 1334 خلال نفس الفترة من سنة 2020، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. حول نتائج الاستثمارات الفلاحية.وشهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة مقارنة بالمخطط 2016 - 2020، تراجعا بـ2ر31 بالمائة من حيث العدد و2ر17 بالمائة من حيث القيمة.وأفادت معطيات الوكالة أنّ قيمة عمليات الاستثمار المصرح بها خلال السداسي الأول من سنة 2021، ناهزت 3ر656 مليون دينار مقابل 1ر536 مليون دينار سنة 2020 ، اي بزيادة قدرها 4ر22 بالمائة. وشهدت قيمة الاستثمارات المصرح بها مقارنة بمخطط التنمية 2020/2016 تطورا بنسبة 5ر12 بالمائة.وتم إلى موفى شهر جوان 2021 التصريح ب 3375 عملية استثمار فلاحي، مقابل 2770 عملية خلال نفس الفترة من سنة 2020،مسجلة بذلك نسبة تطور ب 8ر21 بالمائة، وفق المصدر ذاتهتوزيع الاستثمارات الفلاحية حسب القطاعات والانشطةوتطورت الاستثمارات في نشاط غراسة الأشجار المثمرة بنسبة 63 بالمائة، إذ بلغت 8ر92 مليون دينار مقابل 57 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020.وقدرت قيمة الصادرات المصادق عليها في نشاط غراسة الزيتون 7ر 49 مليون دينار مقابل 2ر 27 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020كما تطورت قيمة الاستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان لتبلغ 6ر26 مليون دينار، مقابل 3ر23 مليون دينار خلال سنة 2020 (+9ر24 بالمائة).وتواصل التطور المسجل بالنسبة للاستثمارات في الطاقات المتجددة خلال السنوات الأخيرة، إذ تمت المصادقة على 62 عملية استثمار، تضمنت مكونات الطاقة الشمسية بقيمة 1ر13 مليون دينار، ولتبلغ منحة الطاقات المتجددة ما يعادل 4 مليون دينار،فيما استقرت الاستثمارات المصادق عليها في نشاط الصيد البحري في حدود 7ر12 مليون دينار.وتطورت الاستثمارات في قطاع الخدمات بنسبة 2ر 59 بالمائة الى ما قيمته 6ر22 م د، وتجلى هذا التطور خاصة في أنشطة النقل المبرد وحفر الآبار والبحث والتنقيب عن المياه وخدمات تجميع الحليب.في المقابل تراجعت الاستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية، لتقتصر على المصادقة على 3 عمليات مرتبطة بتربية الأسماك في الأقفاص العائمة في ولاية المنستير ب.وتقلصت، أيضا، الاستثمارات المصادق عليها في قطاع التحويل الأَولي بنسبة 40 بالمائة، لتصل الى زهاء 3ر14 مليون دينار، مقابل 2ر24 مليون دينار سنة 2020.