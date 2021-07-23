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المهدية/كورونا: اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تقرر التمديد الحجر الصحي الموجه إلى غاية 4 أوت 2021

Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 - 20:36قراءة: 0 د, 27 ث
وات - قررت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالمهدية، الجمعة، التمديد في إجراءات الحجر الصحي الموجه إلى غاية يوم 4 أوت 2021 على مستوى الولاية.

وشملت قرارات اللجنة المنبثقة عن جلسة نظرت في مستجدات الوضع الصحي بالجهة، تسخير المؤسسات الصحية الخاصة ووضعها على ذمة الإدارة الجهوية للصحة.


وأكدت اللجنة ضرورة تشديد الرقابة على تطبيق القرار المتعلق بمنع التنقل بين الولايات وكل البروتوكولات الصحية في مختلف القطاعات.

وكانت اللجنة قد قررت، يوم 3 جويلية 2021، تعميم الحجر الصحي الموجه على كل معتمديات الولاية، وعددها 11 معتمدية، وذلك لمدة 10 أيام.



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